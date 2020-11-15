القبض على مواطن يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي سلوكيات تمس الآداب العامة بالرياض

ينشرها متباهيًا بأفعاله..
ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة.
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله.
وأشار، إلى أنه تم القبض عليه «وهو مواطن في العقد الرابع من العمر»، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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