«البيئة»: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طنًا من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة «زراعي».

وبينت الوزارة، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، موضحة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 550 مليون ريال؛ حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة وفق رؤية 2030.

يشار، إلى أن برنامج الإعانات الزراعية يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي عبر تلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن.

اقرأ أيضا:

ولي العهد: سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة ضمن رئاستنا لمجموعة العشرين

«البيئة» تعلن آخر تطورات أسراب الجراد وتؤكد استمرار الرصد

حديث ولي العهد.. وزير البيئة يتعهَّد بمبادرات لا تتوقف وزيادة المحميات الطبيعية