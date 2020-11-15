وفاة وإصابة بحادث تصادم مروّع في الباحة

أسفر حادث تصادم بمنطقة الباحة اليوم، عن وقوع حالة وفاة، مع إصابة شخص آخر تلقى علاجه بموقع الحادث وغادر بعد الاطمئنان على حالته.

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الأحد، في الموقع: المخواة _ بتجاه نمرة.

وأوضح الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر وعند وصولهما، تبين وجود حالتين بالموقع: الأولى حالة وفاة، بينما الثانية حالة إصابة بسيطة تم الكشف عليه ورفض المصاب النقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.