السعوديات يتصدرن مهنة التمريض بـ61.8%

تصدرت السعوديات مهنة التمريض ضمن التوزيع النسبي للعاملين السعوديين في المجالات الصحية بحسب المهن والجنس، حيث بلغت نسبة الممرضات 61.8%، بينما جاء الممرضون بـ38.2%. أما فى المهن الصحية الأخرى، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فتصدر الذكور الفئات الطبية المساعدة بـ75.6%، والصيادلة بـ63%، فى حين سجل أطباء الأسنان الذكور 63.6%. الفئات الطبية المساعدة الذكور 75.6% الإناث 24.4% الصيادلة الذكور 63% الإناث 37% أطباء الأسنان الذكور 63.6% الإناث 36.4% الأطباء البشريون الذكور 63.7% الإناث 36.3%



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