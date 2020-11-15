مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله في لبنان واليمن

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية عبدالله المعلم، اجتماعا- عبر الاتصال المرئي- مع ممثل منظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط أنطونيو بيلر. وبحث المجتمعون آفاق التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات العمل الإنساني في اليمن وبالذات في المجال الصحي، وما قدمه المركز في مجال مكافحة جائحة كورونا في اليمن ومشاريعه في مجال مكافحة سوء التغذية وآليات تحسين العمل الإنساني، فضلا عن توسيع شركاء العمل الإنساني والدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع وطرق قياس أثرها.

دورة تدريبية

نظم المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تدريبية لمشرفي متطوعات الصحة المجتمعية في مديريات محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع دعم مكافحة الملاريا والوقاية منه في اليمن. وتناولت الدورة التي عُقدت في مديرية الشيخ عثمان على مدى 4 أيام العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الصحي والوقائي للأشقاء في اليمن.

مساعدات للعائلات اللبنانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبزعلى العائلات المتعففة شمال لبنان. وجرى، أمس، توزيع 3,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم والتي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.

وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.