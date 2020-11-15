المغرب الأعلى عربيا خلال يوم

تصدر المغرب أمس دول العالم العربي في الإصابات بكورونا الجديد، حيث سجل 3790 حالة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 219.084، تلاه الأردن بـ2373 وإجمالي 143.678، كما دخلت فلسطين موجة الارتفاع، وذلك بتسجيل أعلى حصيلة إصابة منذ بدء الوباء فيها بـ406 إصابات. العراق والإمارات

أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بوجود 2237 إصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة، وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة الى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة، وسجلت الإمارات 1210 حالات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 150,345 حالة.

معدلات متقاربة

وسجلت سلطنة عمان والجزائر معدلات ثلاثية مقاربة في الإصابات، حيث أعلنت عمان عن 947 حالة إصابة، فيما سجلت الجزائر انخفاضا كبيرا في معدل الإصابات، وذلك بعد تسجيل 860 حالة