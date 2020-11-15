إزالة تشاليح منتزهات جدة

باشر فريق العمل المكون من وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وأمانة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية، أمس أعمال هدم وإزالة محلات التشاليح والمستودعات العشوائية، الواقعة ضمن نطاق حي المنتزهات، والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب الورش والمحلات لبدء عمليات الهدم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، ولتنظيم المناطق العشوائية.