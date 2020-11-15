توزيع اللقاح يضغط على سلاسل التوريد بـ15 مليون شحنة

بعد أن بث لقاح شركتي Pfizer & BioNTech الأمل في توفير برنامج تطعيم عالمي ضد كورونا الجديد خلال 2021 أثبت قطاع التموين أن هذا الاكتشاف ليس سوى نقطة البداية، فبمجرد الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة على اللقاحات، ستكون الخطوة التالية هي المهمة المعقدة والمتمثلة في توصيل أعداد هائلة من جرعات اللقاح من وإلى البلدان في جميع أنحاء العالم.

توصيل الجرعات

وفقا لتقرير تقني من شركة DHL للتوصيل، وشركة McKinsey and Company للاستشارات الإدارية، ستحتاج سلاسل التوريد الطبية إلى توصيل أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح إلى أكثر من 200 دولة حول العالم. وتقدر الدراسة أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 15 مليون رحلة عبر مختلف إعدادات سلسلة التوريد، مع توقع ما يقدر بـ65000 طن متري من الشحن الجوي في عام 2021.

التخزين البارد

أحد العوامل الرئيسية التي تعقد التحدي اللوجستي هو الحاجة إلى متطلبات درجات حرارة صارمة تصل إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر لضمان الحفاظ على فعالية اللقاحات أثناء النقل والتخزين. بيد أن شحن اللقاح سيكون مهمة أكثر تعقيدًا بكثير، لأن سلسلة التوريد الطبية الحالية توزع اللقاحات في درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر.

اختلاف درجات الحرارة

قالت رئيسة منطقة آسيا والمحيط الهادي، وقائدة الممارسات العالمية لسلسلة التوريد والممارسة التحليلية، في DHL Consulting بانغ مي يي «بالنظر إلى أن متطلبات درجة حرارة اللقاح من المرجح أن تشكل تحديًا آخر، فإن المناطق ذات المناخ الدافئ خصوصًا والمناطق ذات الأسس اللوجستية لسلسلة التبريد المحدودة ستواجه التحدي الأكبر في سيناريو توزيع اللقاح الصارم، وقد تواجه أجزاء كبيرة من آسيا تحديًا بسبب الافتقار إلى القدرة اللوجستية لسلسلة التبريد المناسبة لمنتجات علوم الحياة.

الضغط على الشحنات

في حين أن توزيع اللقاحات سيكون بلا شك في الأولوية خلال عام 2021، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من الشحنات غير COVID-19 لإدارتها، مما يضيف مزيدًا من الضغط على سلاسل التوريد. سيتم اختبار صناعة التوصيل العالمية، لا سيما في آسيا حيث من المتوقع أن تؤدي الطفرة في التجارة الإلكترونية إلى فرض ضغط إضافي على القدرات والموارد اللوجستية.

تستلزم الموافقة النهائية على لقاحات COVID-19 الناجحة أكبر برنامج لتوزيع اللقاح في التاريخ.

شحن 10 مليارات جرعة لقاح مع قيود صارمة للتحكم في درجة الحرارة تحديا صعبا.

قد تؤدي مشكلات الحمولة وعدم كفاية مرافق التخزين البارد، خاصة في الأسواق الأقل نموًا، إلى إعاقة توزيع اللقاح.