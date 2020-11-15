حملة للتوعية بالسكري في الطائف

أطلق مجمع الملك فيصل الطبي التابع لصحة الطائف حملةً للتوعية بمرض السكري تحت شعار «تحكم بالسكري»؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة. وقالت المشرفة على الحملة نهى المطيري، إن الحملة تهدف إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني وكيفية الوقاية منه، باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي بحقيقة هذا المرض في كون الوقاية منه أمراً متاحاً بعكس ما يتصوره الناس بأن الإصابة بالسكري حقيقة لازمة، إضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية.



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