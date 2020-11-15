الرياض تستضيف منتدى الإنتاج المستدام في الصحة

تستضيف المملكة العربية السعودية ، المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020 خلال الفترة 18-19 من نوفمبر الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، وأمانة فريق العمل المشترك بالأمم المتحدة للتوريد المستدام في قطاع الصحة «SPHS»، إضافة إلى منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر «HCWH» وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «Sida» تحت شعار «التعافي بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد19».

ويستضيف المنتدى الذي سيقام عبر الاتصال المرئي مجموعة كبيرة من الخبراء، والعلماء، وعددًا من المنظمات الدولية، الذين سيناقشون العديد من التجارب والأفكار الملهمة، حول الإنتاج والتوريد المستدام في قطاع الصحة العالمية.

وسيتحدث في المنتدى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، وسفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، إضافة إلى أكثر من 25 متحدثا من العلماء والخبراء والمتخصصين.

ويعد هذا المنتدى فرصة كبيرة للموردين، والمصَنّعين، وواضعي السياسات، والخبراء التقنيين، وكذلك الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم من المهتمين في مجال الصحة العالمية، لاستكشاف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام ومتابعة أحدث الابتكارات، فيما يتعلق بجائحة «كوفيد19» وما بعدها. وستناقش جلسات المنتدى عددًا من القضايا المهمة، مثل السلوك التجاري المسؤول، والأجهزة الطبية والسلامة، وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وسلاسل التوريد، وسيجيب المنتدى على سؤال كيف يمكن للعالم الاستعداد للأزمات الصحية المقبلة؟