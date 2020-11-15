السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 40 جولة رقابية بمركز السهي



صامطة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي مؤخراً، 40 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن رفع 251 طنًا من النفايات، وإزالة 67 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات, وتنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 75 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 120 من الأليات والحاويات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 107 أفراد من الطواقم البشرية بالبلدية والفرق التطوعية بالمركز.

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22:35ت م

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