السعودية اليوم / إصابة رئيس وزراء إسواتيني بفيروس كورونا



أمبابان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

أعلن رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني إصابته بفيروس

وأضاف في بيان حكومي اليوم، أنه لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه بصحة جيدة.

// انتهى //

21:54ت م

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أمبابان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويخضع لعزل ذاتي في منزله.وأضاف في بيان حكومي اليوم، أنه لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه بصحة جيدة.// انتهى //21:54ت م0198

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