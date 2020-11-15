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السعودية اليوم / إصابة رئيس وزراء إسواتيني بفيروس كورونا

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أمبابان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
أعلن رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني إصابته بفيروس المستجد (كوفيد 19)، ويخضع لعزل ذاتي في منزله.
وأضاف في بيان حكومي اليوم، أنه لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه بصحة جيدة.
// انتهى //
21:54ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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