السعودية اليوم / اليابان تسجل 1441 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1441 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اليابانيه اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 119 ألفاً و 420 إصابةً، بينهم 1908 حالات وفاة.

// انتهى //

21:17ت م

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طوكيو 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1441 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة اليابانيه اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 119 ألفاً و 420 إصابةً، بينهم 1908 حالات وفاة.// انتهى //21:17ت م0189

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