السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 2237 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 749 ألفاً و 182 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و 206 حالات وفاة.

// انتهى //

20:44ت م

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كيب تاون 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 749 ألفاً و 182 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و 206 حالات وفاة.// انتهى //20:44ت م0181

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