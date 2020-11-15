لون البول يحدد خلل مستوى الماء في الجسم

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

يختلف لون البول عند كثير من الأشخاص في إشارة إلى مدى احتياج البعض لتناول الماء لتعديل هذا اللون وضمان صحة وسلامة المسالك البولية، فاللون الأبيض للبول يؤكد أن الجسم مستقر من كمية المياه، أما الأصفر الدكن فهو يشكل علامة غير صحية.

6 أكواب مياه يوميًّا:

وقال استشاري المسالك البولية والكلى الدكتور محمد هاشم في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن لون البول علامة تحدد مدى احتياج الفرد لتناول الماء، فعدم حصول الجسم على كميات كافية من الماء يجعل البول الطبيعي الذي يفترض أن يكون أبيض اللون يتحول إلى الأصفر بمختلف درجاته، فالأصفر الداكن يعني أن هناك نقصًا حادًّا وشديدًا للماء في الجسم وقد يمهد للجفاف، والأصفر المعتدل يعني أن الجسم يحتاج إلى كمية إضافية من الماء لتعديل لونه إلى الأبيض؛ لذا ينصح يوميًّا بتناول 6 أكواب ماء صافية بغض النظر عن العصائر ومشروبات الشاي والقهوة.

صحة الجهاز الهضمي:

ولفت إلى أن حاجة الجسم للماء تزداد أكثر عند ارتفاع حرارة الأجواء، وبذل المجهود الرياضي، وعند ارتفاع حرارة الجسم، إذ يشكل الماء ضرورة لصحة الجهاز الهضمي لكونه يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل، وعلاج مشكلات حموضة المعدة، والتخلص من حالات الإمساك، كما أن شرب الماء يوميًّا يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية وخاصة أمراض الكبد والكلى، كما ينصح بشرب الماء على معدة فارغة يوميًّا للتخلص من السموم الزائدة بالجسم.

يقلل سرطان القولون:

وأكد هاشم أن الدراسات المختلفة أثبتت أن شرب الماء يوميًّا بشكل معتدل يقلل من الإصابة بسرطان القولون بمعدل حوالي 45% والتقليل من معدل الإصابة بسرطان المثانة بنسبة 50%، ولهذا يعتبر من المهم تناول الماء، وتوجيه الأطفال بذلك لأنهم أكثر عرضة لمشاكل الالتهابات البولية.

