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الخطوط السعودية تكرم موظفًا أعاد محفظة مفقودة لصاحبها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كرمت الخطوط السعودية الموظف محمد الحازمي، من الشركة السعودية للخدمات الأرضية، بعد أن أعاد محفظة مفقودة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى صاحبها.
وقالت الخطوط السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن راشد العجمي، نائب الرئيس للعمليات الأرضية في السعودية، كرم الموظف الحازمي تقديرًا لأمانته، بعد قيامه بإعادة محفظة مفقودة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لصاحبها في مكة المكرمة.
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