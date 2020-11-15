مستشار بايدن لفيروس كورونا يحذر الرئيس المنتخب من موت الآلاف

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

حذر مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الرئيس الأمريكي القادم من أن أنظمة الرعاية الصحية ستنهار، وأن مرضى فيروس كورونا سيموتون في غرف الانتظار إذا استمرت الحالات في الارتفاع في الأسابيع المقبلة، حيث يشير نموذج جديد إلى أن 70 ألف شخص آخرين قد يموتون قبل تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.

بايدن يتعهد:

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعهد بايدن بجعل السيطرة على فيروس كورونا أولوية قصوى ومن المرجح أن يدفع باتجاه ارتداء القناع والمزيد من الحوافز المالية لإبقاء الشركات والعاملين في حالة تأهب عندما يتولى منصبه العام المقبل، لكن في خلال الشهرين حتى يوم التنصيب، قد يؤدي الارتفاع الشديد في عدد الإصابات إلى زيادة أكثر من 8 ملايين حالة إصابة و70 ألف حالة وفاة، وهو ما يمثل زيادة محتملة بنسبة 80 في المائة في الإصابات وزيادة بنسبة 29 في المائة في الوفيات، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وقال الخبراء: إن الطرق الوحيدة لتغيير النتيجة هي أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايتها بتغيير إستراتيجيتها أو أن تقوم حكومات الولايات بإدخال تدابير أكثر صرامة وتنسيقًا.

الفيروس سيتفشى:

وقال جريج جونسالفيس، أستاذ علم الأوبئة بجامعة ييل وناشط في مجال الرعاية الصحية: “سيكون الوباء أسوأ مما كان عليه في الربيع”.

وأظهر ترامب انخراطًا أقل في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة، حيث ركز على حملته لإعادة انتخابه وجهوده للطعن في الأصوات في عدة ولايات بعد انتخابات 3 نوفمبر.

وأعلنت الولايات والمدن الأمريكية عن مجموعة من القيود الجديدة هذا الأسبوع تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: إن فريق عمل الرئيس لا يزال “يركز على إنقاذ الأرواح”، و”على اتصال دائم مع السلطات القضائية الحكومية والمحلية ومقدمي الرعاية الصحية، ويواصل تعزيز تدابير التخفيف المنطقية”.

وقال غونسالفيس: “يمكن أن نحاول معرفة كيفية تقديم الدعم للناس للبقاء في المنزل” بدلًا من الذهاب إلى العمل، ويمكننا أن ندفع لهم مقابل البقاء في المنزل، ويمكننا إرسال أقنعة إلى كل منزل أمريكي.

