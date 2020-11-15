نيوم تفتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت نيوم عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، حيث يستمر فتح باب القبول حتى 27 نوفمبر 2020.

ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقعها من خلال الرابط التالي: هنا.

ويستهدف برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، حيث يقدم لهم فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعات محلية أو من أفضل 100 جامعة في العالم، حيث يعتبر البرنامج أحد أهداف نيوم للعمل على تطوير وتجهيز الكوادر المحلية وإعدادهم للعمل في أحد قطاعات نيوم أو الشركات المشغلة لها.

وتبدأ رحلة الطلاب بالسنة التحضيرية لمدة عام في مدينة تبوك ضمن برنامج بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان، وعند اجتياز السنة التحضيرية سينطلق الطلاب لإتمام دراستهم في جامعة فهد بن سلطان في تبوك أو في واحدة من أبرز الجامعات في دول عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا.

مسارات مختلفة:

ويتيح البرنامج فرصة الابتعاث في العديد من المسارات الدراسية ومنها:

التخصصات الرياضية

علم الروبوتات

علم وتحليل البيانات

التحول الرقمي

التخصصات الصحية

هندسة الطيران

الذكاء الاصطناعي وغيرها.

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم شاغلًا لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 18.

الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 6 أشهر.

ألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

الحصول على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.

أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم.

اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.

متطلبات يجب إرفاقها وقت تقديم الطلب: