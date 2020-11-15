شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على «برنامج الابتعاث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نيوم اليوم، عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر لغاية 27 نوفمبر 2020.

ودعت «نيوم» الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، الذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج، علما بأن الاختبارات سوف تقام ابتداءً من الجمعة 20 نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.

وأفادت أنه سيجري اختبار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في يناير 2021.

ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءًا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات «نيوم» المختلفة.

وأشارت شركة نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، فور الانتهاء من دراستهم.