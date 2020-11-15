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كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، اليوم الأحد، عن خطة الأمانة في نقل معارض السيارات المنتشرة في أرجاء عدة من مكة المكرمة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.
وتفصيلًا: جاء ذلك في رد على استفسار "الخليج 365" حول خطة أمانة العاصمة المقدسة في نقل معارض السيارات المتفرقة في أرجاء مكة إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ حيث قال "الشريف": هناك خطة للنقل حسب الألولوية.
وأشار "الشريف" إلى أن معارض السيارات التي تتخذ من العابدية مقراً لها، بأن نقلها أولاً وهي في طور النقل، لافتاً إلى أن أصحاب معارض العابدية قاموا باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 10:00 PM
"الشريف" أكد أن هناك خطة للنقل ستتم حسب الأولوية"الخليج 365" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية
كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، اليوم الأحد، عن خطة الأمانة في نقل معارض السيارات المنتشرة في أرجاء عدة من مكة المكرمة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.
وتفصيلًا: جاء ذلك في رد على استفسار "الخليج 365" حول خطة أمانة العاصمة المقدسة في نقل معارض السيارات المتفرقة في أرجاء مكة إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ حيث قال "الشريف": هناك خطة للنقل حسب الألولوية.
وأشار "الشريف" إلى أن معارض السيارات التي تتخذ من العابدية مقراً لها، بأن نقلها أولاً وهي في طور النقل، لافتاً إلى أن أصحاب معارض العابدية قاموا باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.
، "الخليج 365" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية ،
المصدر : الخليج 365
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