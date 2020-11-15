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قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، اليوم الأحد، بأعمال التجميل والصيانة الدورية اللازمة للحدائق والمتنزهات بمكة المكرمة.
وفي التفاصيلِ: تضمّنت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة 20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" في ميدان زمزم، إلى جانب أعمال صيانة ونظافة حدائق (الأراك - النخيل - الرجاء - منتزه الجعرانة)، وتضمنت أعمال الصيانة قص وتشكيل الأسيجة بشارع الحج.
وتأتي هذه الجهود للعمل على تهيئة الحدائق والمنتزهات وتجميل الميادين العامة لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام على مدار الساعة.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 09:49 PM
ضمن أعمال التجميل والصيانة للحدائق والمتنزهات بالعاصمة المقدسة20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة
قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، اليوم الأحد، بأعمال التجميل والصيانة الدورية اللازمة للحدائق والمتنزهات بمكة المكرمة.
وفي التفاصيلِ: تضمّنت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة 20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" في ميدان زمزم، إلى جانب أعمال صيانة ونظافة حدائق (الأراك - النخيل - الرجاء - منتزه الجعرانة)، وتضمنت أعمال الصيانة قص وتشكيل الأسيجة بشارع الحج.
وتأتي هذه الجهود للعمل على تهيئة الحدائق والمنتزهات وتجميل الميادين العامة لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام على مدار الساعة.
، 20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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