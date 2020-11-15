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كيف تدعم الإسكان مستفيديها عبر الممولين المعتمدين؟
تتحمل الأرباح عن المستفيد لمن دخله 14 ألفًا أو أقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين المعتمدين لديها، وذلك من خلال تحمل كافة الأرباح عن المستفيد في حال كان دخله 14 ألف ريال أو أقل.
وقالت الإسكان ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم يمكن استخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط التالي: هنا.
حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري. قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.
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