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وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تصادم في المخواة

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2020-11-15

وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تصادم في المخواة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

توفي شخص وأصيب آخر جراء حادث تصادم بمحافظة المخواة مساء اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الأحد بمحافظة المخواة باتجاه نمرة.

وأضاف الزهراني : أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر وعند الوصول اتضح وجود إصابتين بالموقع : حالة وفاة، وإصابة بسيطة تم الكشف عليها ورفض النقل للمستشفى.

نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى والشفاء للمصاب.

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