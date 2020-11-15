شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تشاليح ومستودعات داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بدأت اليوم (الأحد) أعمال إزالة وهدم محلات التشاليح والمستودعات العشوائية الواقعة ضمن نطاق أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ، بعد انقضاء المدة المحددة التي تم إمهالها لأصحاب الورش والمحلات لبدء عمليات الهدم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتنظيم المناطق العشوائية.
وباشر فريق العمل المكون من وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وأمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، وفرق الدوريات الأمنية، اليوم، أعمال الهدم والإزالة.
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