شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تنظم الملتقى الثاني للجودة الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنظم عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة الملتقى الثاني للجودة والتميز المؤسسي 2020 خلال المدة 7-11 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 22-26 نوفمبر 2020 تحت شعار «المستفيد.. والقيمة المضافة للجودة».

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، أن الملتقى الذي يقام عبر الوسائط الإلكترونية يعد من أبرز الفعاليات العلمية الهادفة إلى تعزيز الجهود في قضايا الجودة والتميز المؤسسي في مختلف الجهات من خلال تقديم فعاليات علمية بحثية وتدريبية في ضوء أفضل الممارسات، الذي يأتي ضمن منظومة برامج عمادة التطوير والجودة في الجامعة، مضيفًا أنه يهدف أيضًا إلى تعميق ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال المشاركات العلمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع أفضل الممارسات في قضايا التطوير والجودة والتميز، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام لنشر هذه الثقافة.

وأشار الدكتور صفحي إلى أن الملتقى يتضمن عدة فعاليات علمية متنوعة تستمر خمسة أيام تشتمل على ندوة علمية وجلستين علميتين وثلاث ورش عمل، تتناول موضوعات: معايير الجودة والتميز المؤسسي في بيئات العمل، ودور المستفيد كقيمة مضافة لتحقيق معايير الجودة، ومتطلبات تحقيق الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي لضمان وتحسين الجودة في المؤسسات التعليمية، وتعميق ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية، ونظم المواصفات القياسية الدولية (ISO)، مبينًا أن التسجيل وحضور الفعاليات متاح لمختلف الفئات المجتمعية عبر منصة التدريب الإلكترونية عن طريق اختيار فعالية (الملتقى الثاني للجودة 2020) على الرابط: https://courses.ub.edu.sa