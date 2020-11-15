شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تودي بحياة عشريني في الباحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تسببت شاحنة نقل كبيرة بوفاة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر اليوم (الأحد)، إثر حادثة تصادم على طريق المخواة - نمرة.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بعد ظهر اليوم بلاغا عن وقوع حادث تصادم، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين، مؤكداً أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة آخر.
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