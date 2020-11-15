شكرا لقرائتكم خبر في اجتماع غير عادي.. أمير مكة يدشن 8 مشاريع للطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في اجتماع غير عادي دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة.

وقدم الفيصل شكره لوزير النقل على الأعمال التي أنجزتها وتنفذها الوزارة في محافظات المنطقة والهادفة لتطوير منظومة النقل، لافتا إلى أن الطرق شريان حياة و أحد أهم ركائز النهضة.

خالد الفيصل يدشن المشاريع (مكة)

وأكد وزير النقل على أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع تهدف لخدمة أهالي وزوار المنطقة، لافتا إلى أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمتابعة المستمرة لها، يجني الجميع ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي تحتضن أطهر البقاع وتعد أحد أهم مناطق المملكة الرئيسة والحيوية.

عقب ذلك استمع الفيصل إلى شرح عن مشاريع قطاعات النقل في المنطقة، حيث قدم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري موجزا عن الخطط التطويرية للمطارات بالمنطقة.

وفي جانب المشاريع المستقبلية أوضح المنصوري أنه سوف يجري تطوير البوابة الشمالية لمدخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، كذلك تطوير صالات الحج والعمرة وتشمل توسعة وتطوير طريق الصالة، وإنشاء منطقة انتظار للحافلات، ومبنى للفرز وتغطية وتكييف مواقع الجلوس والانتظار.

وقدم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح شرحا عن أعمال الهيئة والتي قدمت 1412 ترخيص نقل مختلف الأغراض، وتطرق إلى مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف والذي يتكون من 8 خطوط و58 حافلة ويبلغ طول مسار الحافلات فيه 30 كلم، وفي جانب النقل البحري بلغ العدد الإجمالي للسفن والوحدات البحرية بالمنطقة 118 سفينة ووحدة، كما بلغ عدد التراخيص البحرية الممنوحة 206 تراخيص.

وتطرق نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، إلى مشاريع الطرق في المنطقة الجاري تنفيذها، منوها إلى أنه فيما يخص مسار حركة الشاحنات خارج المدن الرئيسة فيتكون من مجموعة من الطرق ويمتد من ميناء جدة الإسلامي حتى شمال محافظة الطائف ويرتبط بطريق (الطائف-الرياض) بمسافة 227 كلم، ويجري تنفيذه على 20 مشروعا تم الانتهاء من 7 مشاريع، فيما يجري تنفيذ 11 مشروعا ومشروعين تحت الترسية. وأضاف بأنه يجري حاليا تنفيذ 25 مشروعا بطول 649 كلم، ومن أبرزها الطريق الدائري الثاني بجدة، وازدواج طريق (تربة -حضن)، وازدواج طريق (بيشة-رنية-تربة) وازدواج طريق (مكة- الليث) وازدواج طريق (الشميسي-الكر).

وقدم رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب شرحا عن الخطط المستقبلية الخاصة بميناء جدة الإسلامي والذي يحوي 62 رصيفا و5 محطات، ويستقبل سنويا 130 مليون طن من البضائع ويجري العمل على تطوير الميناء عبر حزمة من المشاريع من أبرزها تحديث البنية التحتية وإنشاء أرصفة، كذلك توسعة صالة الحجاج والركاب بالميناء، وإنشاء جسور وطرق، ويبلغ عدد المشاريع التطويرية 18 مشروعا.

أمير مكة مترئسا الاجتماع غير العادي (مكة)

كما استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك خطط الشركة الخاصة بقطار المشاعر المقدسة والذي نقل خلال حج 1440هــ مليونين ونصف المليون حاج عبر 9 محطات موزعة على المشاعر المقدسة بمعدل 3 محطات في كل مشعر، وتبلغ مسافة رحلة القطار 18 كلم من مشعر عرفات إلى منى مرورا بمشعر مزدلفة. ولفت إلى أن معهد الخطوط الحديدية (سرب) الذي افتتح عام 2012م أسهم في تدريب وتوظيف 330 خريجا وخريجة، كما قدم نبذة عن شبكة الجسر البري الذي يبلغ طوله 2000 كلم ويربط موانئ الساحل الغربي بالشرقي مرورا بالرياض.

عن المشاريع الـ8:

112 كلم إجمالي أطوالها.

استكمال أعمال طريق (بريمان - هدى الشام) ضمن أعمال المجموعة الـ19.

تقاطع طريق( جدة - مكة المباشر مع طريق بريمان - هدى الشام) لربط الحركة المرورية بجميع الاتجاهات.

استكمال ازدواج طريق (بيشة - رنية - الخرمة) وصولا إلى طريق (الرياض - الطائف) السريع بالاتجاهين.

تنفيذ طريق (أتانا - الفحو) ضمن استكمال بعض الطرق في المجموعة الـ25.

تقاطع خليص مع طريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة) ضمن أعمال المجموعة الـ7.

تحويل طريق (جدة - جازان) إلى طريق سريع ضمن أعمال المرحلة الرابعة للمشروع.

مشاريع طرق تحت التنفيذ:

1676 كلم إجمالي أطوالها وتبلغ أطوال

طرق تحت الصيانة: 7413 كلم

المشاريع بعد اكتمالها: