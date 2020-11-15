محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 24962 حالة خلال يوم أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن. وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز". وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى. فيروس كورونا الجديد إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15 أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن. وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز". وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 08:17 PM تسجيل 24962 حالة خلال يوم تسجيل 24962 حالة خلال يوم أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن. وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز". وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى. ، إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318 ،

المصدر : الخليج 365

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