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قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.
وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.
فيروس كورونا الجديد
الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.
وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:21 PM
يتلقّى فحوصات ما بعد البروتوكول
قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.
وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.
، الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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