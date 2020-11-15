، بالفيديو.. حريق هائل يدمر مسجداً تاريخياً في قلب إسطنبول ،

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يبذل رجال الإطفاء محاولات مستميتة، من البر والبحر، لإخماد نيران اشتعلت في مسجد تاريخي خشبي في مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت مقاطع مصورة، الأحد، دخاناً كثيفاً يتصاعد من المبنى، فيما عنونت وكالة "أسوشيتد برس" خبرها بأن الحريق "دمر المسجد" بالفعل.
ويقع مسجد فانيكوي، الذي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني محمد الرابع، على الجانب الآسيوي من إسطنبول على طول مضيق البوسفور، حسب " سكاي نيوز عربية".
وبدا أن رجال إطفاء يحاولون منع الحريق من الوصول إلى غابة خلف المسجد، ومنازل مجاورة على طول مضيق البوسفور.
والمسجد عبارة عن هيكل خشبي له مئذنة واحدة، فيما لم يتحدد سبب الحريق على الفور، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
بالفيديو.. حريق هائل يدمر مسجداً تاريخياً في قلب إسطنبولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
يبذل رجال الإطفاء محاولات مستميتة، من البر والبحر، لإخماد نيران اشتعلت في مسجد تاريخي خشبي في مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت مقاطع مصورة، الأحد، دخاناً كثيفاً يتصاعد من المبنى، فيما عنونت وكالة "أسوشيتد برس" خبرها بأن الحريق "دمر المسجد" بالفعل.
ويقع مسجد فانيكوي، الذي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني محمد الرابع، على الجانب الآسيوي من إسطنبول على طول مضيق البوسفور، حسب " سكاي نيوز عربية".
وبدا أن رجال إطفاء يحاولون منع الحريق من الوصول إلى غابة خلف المسجد، ومنازل مجاورة على طول مضيق البوسفور.
والمسجد عبارة عن هيكل خشبي له مئذنة واحدة، فيما لم يتحدد سبب الحريق على الفور، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:19 PM
بُني في القرن السابع عشر
يبذل رجال الإطفاء محاولات مستميتة، من البر والبحر، لإخماد نيران اشتعلت في مسجد تاريخي خشبي في مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت مقاطع مصورة، الأحد، دخاناً كثيفاً يتصاعد من المبنى، فيما عنونت وكالة "أسوشيتد برس" خبرها بأن الحريق "دمر المسجد" بالفعل.
ويقع مسجد فانيكوي، الذي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني محمد الرابع، على الجانب الآسيوي من إسطنبول على طول مضيق البوسفور، حسب " سكاي نيوز عربية".
وبدا أن رجال إطفاء يحاولون منع الحريق من الوصول إلى غابة خلف المسجد، ومنازل مجاورة على طول مضيق البوسفور.
والمسجد عبارة عن هيكل خشبي له مئذنة واحدة، فيما لم يتحدد سبب الحريق على الفور، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
، بالفيديو.. حريق هائل يدمر مسجداً تاريخياً في قلب إسطنبول ،
المصدر : الخليج 365
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