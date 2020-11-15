محمد بن مسعود - الدمام - غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-15 سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 05:37 PM بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة. ، غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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