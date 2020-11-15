محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة. العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-15 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 05:34 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة. ، العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.