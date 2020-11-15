شكرا لمتابعة خبر عن النمر: شرب مرقة الذبيحة ليس علاجاً لتصلب وتضيق شرايين القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري امراض القلب وخبير القسطرة الشريانية الدكتور خالد النمر أن شرب مرقة الذبيحة ليس علاجاً لتصلب وتضيق شرايين القلب.

وكان النمر ذكر في تصريحات سابقة أن من يتناول الأسبرين يجب يكون حَذِرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميًا، وجنكة، وجنسنج، والقسط الهندي.

وأشار النمر إلى أن هناك مفهومًا شائعًا وخاطئًا عن كون ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب دوخة وصداعًا وتنميلًا في الأطراف وهو أمر خاطئ لأنه ليس له أعراض مباشرة.