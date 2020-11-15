شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العصيمي" يكشف الفرق بين الدعاوى الكيدية والصورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إعداد: فهد القزيز (صدى):

كشف المحامي والمستشار الشرعي والقانوني، الدكتور فيصل العصيمي، الفرق بين الدعوى الكيدية والصورية.

وأوضح "العصيمي"، أن الدعوى الكيدية " هي مطالبة المدعي غيره بغير وجه حق مع علمه بذلك "، أما الدعوى الصورية هو " ما كان ظاهره الخصومة أمام القضاء وحقيقته الحيلة للوصول إلى أمر غير مشروع".

وأضاف: " تتفق الدعوتان في أن كلاهما دعوى باطلة، والأثر المترتب عليهما واحد"، متابعًا:" فإذا ثبت أن الدعوى كيدية أو صورية وجب على القاضي ردها وتأديب المدعي بها".

وأردف:" يختلفان في أن الدعوى الكيدية تهدف إلى الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، أما الصورية فهي حيلة مبنية على اتفاق، ويختلفان أيضًا في أن الدعوى الكيدية إذا ثبتت يُعزّر المدعي، أما الصورية فيُعزّر المدعي والمدعى عليه".