شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موعد فرض غرامة تأخير إصدار «هوية مقيم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت مديرية الجوازات المدة التي يتم عقب انتهائها فرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم. أوضحت مديرية الجوازات المدة التي يتم عقب انتهائها فرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم. وقالت الجوازات :" تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. سعدنا بتواصلك". وجاء ذلك ردًا على استفسار من قبل متابع قال: " استفسر دخلت المملكه قبل الحظر وتأخرت اصدار الاقامه وعند اصدادها تم إصدار ٥٠٠ ريال مخالفه فهل يشملني القرارات من العفو من تأخر اصدار الاقامه او التمديد".

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