شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ويستمر التوقع بسماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.