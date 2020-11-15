شكرا لمتابعة خبر عن مفتي المملكة: الإخوان استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تمت للإسلام بصلة وضالة.

وأضاف في تصريح له، أنهم:" استباحوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الأموال ، وأفسدوا في الأمر"، متابعًا:" هنالك اليوم من يدعو لجعلم المسلمين في أحزاء وجماعات كالانضمام إلى جبهة النصرة، وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان".

وتابع: " هذه كلها مناهج باطلة، ورائها ما ورائها، ومن يدعو شبابنا للانضمام إليهم فقد أخطأ وأضل سواء السبيل".

وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة".