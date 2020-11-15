شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم بأزمة قلبية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توفي عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن السحيم إثر نوبة قلبية.
وقام عدد من الدعاة بنعي الشيخ السحيم، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة، فيما أوضح أحمد بن عبدالكريم الخضير:" عرفت هذا الرجل من الناصحين ، لا تكاد تسمع كلمة إلا وقد وضعت في ميزانها ، اللهم أحسن وفادته، وأكرم نزله، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة ".
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وتناقل محبو السحيم أعمالاً ومقاطع مصورة للشيخ السحيم -رحمه الله- ، حيث انهالت عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيراً على الأعمال التي قدمها.
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