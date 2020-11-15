شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصابيح الخلفية تضع قائد مركبة بالرياض في مأزق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو، قائد مركبة على الدائري الغربي بالرياض، وهو يُطفئ ويُشغل المصابيح الخلفية بشكل غريب، دون اكتراث لقواعد الطريق.
واعتبر المواطنون، أن الخطأ يقع على مُصور الفيديو، مُرجحين أن يكون قائد المركبة يريد تنبيه المارة فقط، فيما أشار آخرون إلى أن الدائري الغربي يحتاج إلى رقابة شديدة خاصة في الليل.
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