شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. زخات البرد تُزين طرق بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار الخير على محافظة بارق بعسير، وكذلك تساقط زخات البرد. أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار الخير على محافظة بارق بعسير، وكذلك تساقط زخات البرد. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقرير لحالة الطقس اليوم الأحد، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زخات البرد تُزين طرق بارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.