شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."البلدية والقروية" تكشف المسؤول عن مخالفات سكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة بشأن عن مخالفات سكن العمالة " صاحب العقار أم صاحب المنشأة، حيث تكتظ بعض مساكن العمالة بالوافدين الذين يتغافلون الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لسلامتهم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين والمسؤول عن سكن العمالة الدكتور أحمد قطان إن المسؤول عن العقار صاحب العقار حال كان العقار مؤجرا لعدد من العمالة الذين يتبعون لمنشأت مختلفة.

وأوضح قطان:" إذا كان العقار بالكامل مستأجرا من منشأة بغرض عمالتهم فقط فيكون مسؤولا عن سلامة وأمن العمالة واتباع الإجراءات الصحية هي المنشأة التي استأجرت العقار بالكامل "، لافتا:" هذه يتم تمييزها بشكل سريع من خلال الفرق الميدانية التي تتابع التزام المساكن والاشتراطات الصحية في الموقع ".

وتابع أن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فك تكدس 81 ألف عامل ونقلهم إلى مساكن بديلة بعدد 2.7 ألف مسكن.