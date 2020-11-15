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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة ووصفه بأنه “خطأ”.

وأكد الجبير على أن المملكة لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية، قائلًا إن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن اعتقد أنها غير منطقية”، وفقًا لقناة ” الإخبارية “.

وأضاف الوزير “نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الجبير منتقداً ألمانيا: “المملكة لا تحتاج إلى أسلحتكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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