شاهد.. سائق يفقد السيطرة على شاحنة في شارع بنجران.. وهكذا انتهى بها الحال

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أظهر مقطع فيديو متداول، فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، ما أدى لخروجها من الطريق وانقلابها.

وبدا في الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل، الشاحنة وهي تسير في طريق الأمير سلطان بالجربة، قبل أن تخرج من مسارها وتصطدم بالرصيف وحاوية نفايات، ومن ثم انقلابها.

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول الحالة الصحية للسائق، وهل كان معه مرافقون أم لا، إضافة إلى أسباب وقوع الحادِث.

Source akhbaar24.argaam

