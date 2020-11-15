︎ :
.
أظهر مقطع فيديو متداول، فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، ما أدى لخروجها من الطريق وانقلابها.
وبدا في الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل، الشاحنة وهي تسير في طريق الأمير سلطان بالجربة، قبل أن تخرج من مسارها وتصطدم بالرصيف وحاوية نفايات، ومن ثم انقلابها.
ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول الحالة الصحية للسائق، وهل كان معه مرافقون أم لا، إضافة إلى أسباب وقوع الحادِث.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سائق يفقد السيطرة على شاحنة في شارع بنجران.. وهكذا انتهى بها الحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.