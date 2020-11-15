تُخفض التكاليف.. الجمارك السعودية تفعّل خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت الجوية RFS

فعّلت الجمارك السعودية، اليوم، خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت الجوية RFS التي تُسهم في رفع كفاءة فاعلية القطاع اللوجستي وتخفيض تكاليفه، تيسيرًا لعمليات الاستيراد والتصدير.

وخدمة النقل البري لشاحنات الترانزيت هي إجراء يستخدم في شركات الطيران والشحن الجوي يساعد في تخفيض التكاليف وزيادة الفعالية والتوسع في محطات النقل؛ حيث يتم استخدام النقل البري لنقل البضائع من محطة لأخرى عوضًا عن الشحن بالطائرة.

وتسهم خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت في دعم تعاملات وحركة خطوط الطيران والشحن الجوي عن طريق ربط المنصات الرئيسية في المملكة وتخفيض تكاليف النقل مما ينعكس على تخفيض تكاليف الشحن، تحقيق مزيد من التكامل في تيسير عمليات الاستيراد والتصدير، تخفيف الأعباء التشغيلية بتقليل ازدواجية الشحن الجوي وزيادة الحصة السوقية للمملكة.

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