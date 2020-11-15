لهذه الفئات.. احسب معاشك التقاعدي بشكل ذاتي في 5 خطوات بسيطة

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وخطوات احتساب قيمة المعاش التقاعدي بشكل ذاتي إلكترونيًا من قِبَلِ المستفيد.

وكتبت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر: «احسب معاشك التقاعدي بشكل ذاتي وفوري عن طريق حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية.. جربها الآن».

طريقة الاستفادة من الخدمة

وأوضحت مؤسسة التقاعد، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة وذلك عن طريق اتباع خطوات عدة، تتمثل في:

- ادخل على موقع المؤسسة العامة للتقاعد، من خلال الرابط التالي «من هنا»

- اضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

- اختار حاسبة التقاعد.

- ادخل البيانات المطلوبة كافة.

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات كافة انقر زر «عرض قيمة المعاش».

حاسبة المعاش التقاعدي

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن هذه الخدمة تتيح حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة، وتشمل معرفة البيانات التالي:

- مقدار آخر راتب.

- الجنس «ذكر – أنثى»

- نوع الخدمة «مدني – عسكري»

- سبب ترك الخدمة:

- بلوغ السن التقاعدي.

- الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل.

- الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل.

- إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.

- إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية.

- إلغاء الوظيفة.

- التقاعد المبكر.

- الاستقالة.

- عدد سنوات الخدمة.

- عدد أشهر الخدمة.

وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أن الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة هي:

متقاعد

مستفيد

قائم بالصرف

مشترك

زائر

اقرأ أيضًا:

مؤسسة «التقاعد»: تدشين أجهزة الخدمة الذاتية في عدة مدن ومناطق

«التقاعد» تحدّد موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر