بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة.. ضبط 5 أشخاص بالرياض نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال

استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي..

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم؛ حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال، وقيامهم بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: تورط 6 مقيمين في استدراج وسرقة عاملين بتطبيقات النقل والتوصيل بالرياض مواطنين يتلفون أجهزة رصد آلي بالجوف.. والشرطة تلقي القبض عليهم

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