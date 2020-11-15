بالفيديو.. «الشؤون البلدية»: فك تكدس 81 ألف شخص داخل سكن العمالة.. والمخالفة على صاحب العقار

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أحمد قطان أن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة.

وأضاف «قطان»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم، أن الوزارة تمكنت من تفريق تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت 17 ألف غرفة عزل داخل 9 آلاف عقار، مؤكدًا أن صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة.

#السعودية | وزارة الشؤون البلدية والقروية : نفذنا أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة.#نعود_بحذر pic.twitter.com/cT0iTGvFo4 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 15, 2020

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