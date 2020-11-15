بالفيديو.. قصة مصاب كورونا نقل العدوى لـ176 شخصًا وتسبب في وفاة 7 منهم

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومن أهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وحول عدد الحضور في مناسبات الزواج قال العبدالعالي، إن رقم 50 الذي تم تحديده كأقصى عدد ممكن حضوره حفلات الزفاف مدروس بعناية وبناءً على رأي عدة لجان موثوق بها.

واستدل متحدث الصحة على كلامه بمثال وقع في إحدى المدن الأمريكية؛ حيث شارك شخص مصاب بفيروس كورونا شارك في حفل زفاف بحضور 54 آخرين ونقل العدوى لهم وبعضهم نقل العدوى لغيره حتى وصل عدد المصابين 176 شخصًا توفي منهم 7 لم يشاركوا في حفل الزفاف من الأساس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340403 حالات.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتتى الآن، إلى 5657 حالة.

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_الصحة: في شهر أغسطس في مدينة ماين حضر الزواج 55 شخصًا، وأحد الحضور مصاب، فانتقلت العدوى إلى 176 شخصًا، وتوفي على إثرها 7 أشخاص لم يحضروا الزواج. #نعود_بحذر pic.twitter.com/Odi8JclNxs — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 15, 2020

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