بالصور.. أمير نجران يدشن مشروع تطوير مركز السكر بمستشفى الملك خالد

دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، مشروع تطوير مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك خالد، وذلك ضمن مشاريع تحسين بيئة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة.

واستمع أمير نجران من قبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم لشرح عن مشروع التطوير والخدمات المقدمة في مركز السكر والغدد الصماء للمرضى والمراجعين من خلال عيادات السكر, والغدد الصماء، والقدم السكرية، والعيون، والتغذية، والتثقيف الصحي، إضافة إلى إطلاق المركز خدمة «وصفتي» لتسهيل حصول المرضى على العلاج من خلال أقرب صيدلية لمواقعهم، وتقديم أجهزة قياس مستوى السكر لجميع المرضى بشكل دوري ومستمر.

كما أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد فعاليات اليوم العالمي للسكر تحت شعار «تحكم بالسكري» والعربة المتنقلة، مؤكدًا أهمية البرامج الوقائية في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

واطلع على عرض مرئي لمشروع تطوير مركز السكر والغدد الصماء وإحصائيات المركز التي أظهرت تقديمه للخدمات العلاجية لعدد 72218 مراجعاً خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما بلغ عدد مرضى السكري المسجلين بالمركز 28388 مريضًا.

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