«الصحة» تكشف السر في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المدينة المنورة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أنهم لاحظوا ارتباط عدد كبير من حالات كورونا المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، لاستطلاع مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340403 حالات.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتتى الآن، إلى 5657 حالة.

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